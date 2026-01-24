◆第３１回プロキオンＳ・Ｇ２（１月２５日、京都・ダート１８００メートル）＝２４日、栗東トレセン師走Ｓ６着からの巻き返しを図るテーオーパスワード（牡５歳、栗東・高柳大輔厩舎、父コパノリッキー）は坂路を安定した脚取りで登坂。雰囲気も落ち着いていた。友道助手は「状態はいいと思います。重賞でもやれる力はあります」と気合を込める。前回は押し出されて先頭に立ち、後続からプレッシャーを受けたことで力みが出た