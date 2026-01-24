お店で食べるような、とろとろ食感のホットサンド。実はフライパンひとつで、自宅でも手軽に作れるんです。牛乳入りの卵は、うっとりするほどなめらか。ケチャップのほどよい酸味で、後味もすっきりです。ゆったり過ごしたい休日のブランチに、おうちでカフェ気分を楽しんで。『スクランブルドエッグのホットサンド』のレシピ材料（2人分）食パン（8枚切り）……4枚 〈卵液〉卵……4個 牛乳……大さじ4 塩……小さじ1/4 トマト