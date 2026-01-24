まとまりある組織をつくるには矛盾のない状態をつくることが大事 近頃、経営トップや人事担当者から、夏休みの子連れ出社や独自の企業カルチャーの醸成など、当社の人事制度について詳しく話を聞きたい、という問い合わせが増えてきました。なぜfreeeは急成長することができたのか。そして、どのように組織や人事制度を構築してきたのか。特にスタートアップの経営者からの問い合わせが多いです。 そこで一