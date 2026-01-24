ウクライナの戦闘終結に向けた和平計画をめぐり、アメリカとウクライナ、ロシアの代表団による三者協議が、UAE=アラブ首長国連邦で行われました。アメリカ、ウクライナ、ロシアの代表団による三者協議は23日、UAEの首都アブダビで行われました。具体的な交渉内容は明らかになっていませんが、ウクライナのゼレンスキー大統領は、代表団が「戦争終結のための条件を協議している」「1時間おきに報告を受けた」と明らかにしたほか、「