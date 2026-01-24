きょう、高岡市で万葉線の回送車両が脱線しました。この事故のため、現在、高岡駅と米島口の間で区間運休しています。万葉線によりますと、きょう午前10時過ぎ、高岡市の広小路電停付近で回送車両が脱線しました。運転士1人が乗っていましたが、けがはありませんでした。この事故のため、万葉線は現在、高岡駅と米島口の間で区間運休していて、バスによる代行輸送をしています。万葉線では脱線の原因を調べるとともに復旧を急いで