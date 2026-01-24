アメリカの国防総省は2日、トランプ政権の国防政策の指針となる「国家防衛戦略」を公表しました。アメリカ本土の防衛を最優先課題と位置付け、同盟国に防衛費をGDP比5％以上とするよう求めています。「国家防衛戦略」はアメリカの国防政策の指針となるもので、第二次トランプ政権発足後、初めて公表されました。戦略では、米軍の最優先課題をアメリカ本土の防衛だとした上で、日本を含む同盟国との負担の分担が急務だと強調してい