広島ドラゴンフライズは1月24日、渡部琉が練習中に負傷し、左ヒザ前十字靭帯損傷と診断されたことを発表した。 現在25歳で埼玉県出身の渡部は、193センチ92キロのスモールフォワード。中央大学在籍時から秋田ノーザンハピネッツ、広島、仙台89ERSの特別指定選手としてプレーし、昨シーズンから広島へ移籍した。昨年度はレギュラーシーズン60試合（うち先発12試合）に出場し、1試