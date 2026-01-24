SCANDALと日食なつこが、3月15日にビルボードライブ横浜にて行われる音楽イベント『Grooving Night Premium with Billboard JAPAN Women In Music』に出演する。 （関連：日食なつこ、文明開化の薫り残る場所で響かせた今の表現年の瀬に締め括ったコンセプトツアー） 本公演は、ホストアーティストをSIRUPが務める音楽イベント『Grooving Night』と、米ビルボードが主催する音楽業界で活躍する女