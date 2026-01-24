スタッド・ランスのジャンピエール・カイヨ会長が23日、FW中村敬斗が今冬に移籍する可能性を否定した。地元紙『ユニオン』が伝えている。中村は2023-24シーズンからスタッド・ランスに所属しており、リーグ・ドゥ(フランス2部)に降格した今季開幕前は移籍を望んでいたものの実現しなかった。そうして臨んだ今季はここまでリーグ戦14試合に出場して8得点2アシストを記録。開幕5試合を欠場していた中でも得点ランキングでは首位