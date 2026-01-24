ユーイング肉腫は、小児や若年者に発症しやすい骨のがんです。 症例の少ない希少がんで、治療法の研究は発展途上となっています。 ユーイング肉腫で心配なのが再発です。再発すると治療成績に影響が出てしまうためです。 今回はユーイング肉腫の再発について知っておきたいポイントを、ユーイング肉腫の検査法や治療法といった基礎知識と一緒に解説します。 患者さんや家族も知識を持って、協力して治