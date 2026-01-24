クリーブランド・キャバリアーズ vs サクラメント・キングス日付：2026年1月24日（土）開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland）最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 123 - 118 サクラメント・キングス NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対サクラメント・キングスがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。 第1クォーターは両チーム譲ら