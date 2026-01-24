女優の中越典子（46）が24日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。子供について語った。中越は2014年12月に俳優の永井大と結婚。子供については「うちは上が男の子で、小学校2年生で8歳、下が年子で7歳の娘です」と明かした。長男は空手、長女はバレエを習っているとし、2人の写真を披露すると、「息子はちょうどこの時、まだ2回目の試合だったんですけれど、金メダル」と空手の試合で優