24日（土）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは、1月24日（土）と25日（日）にヴィクトリーナ・ウインク体育館で開催されるSVリーグ女子第14節ヴィクトリーナ姫路戦の非帯同選手を発表した。クラブ公式エックスが伝えている。 埼玉上尾にとってのアウェーゲームである今節、ミドルブロッカーの入澤まいと、アウトサイドヒッターの堀迫雅がコ