タレントのイモトアヤコ（40）が、時差ボケで早く起きた朝に作ったという日本食を披露した。【映像】イモトアヤコの生活感あふれる自宅キッチン（複数）これまでにも、壁一面に本が並ぶ自宅の一室や4歳の長男と2人旅を満喫する姿など、プライベートの様子をSNSで発信しているイモト。2024年9月27日に更新したYouTubeチャンネルでは、自宅キッチンにある、こだわりの食器や調理家電を披露しており、「綺麗だけど生活感もあっ