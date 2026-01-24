◇卓球全日本選手権シングルス第5日（2026年1月24日東京体育館）一般女子の部の準々決勝が行われ、木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）が4―1で大藤沙月（ミキハウス）を下し、3年会ぶりの4強入りを決めた。第1ゲームを6―11と先取されながら、第2ゲームを11―4と奪取。第3、第4ゲームはいずれも相手のゲームポイントから巻き返し、逆転して13―11と制した。第5ゲームも勝ちきった。大藤は同じ21歳の同世代。試合