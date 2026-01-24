北海道釧路市を舞台にした渡邊圭祐主演の映画『2126年、海の星をさがして』より、釧路版ポスタービジュアルが解禁された。また、本作が第二回北海道国際映画祭で特別招待作品に選出され、地元釧路で舞台あいさつが開催されることも決まった。【写真】『2126年、海の星をさがして』場面カットも公開本作は、かつて熱中したRPGゲーム『G.G.O.』の続編の舞台誘致をきっかけに、地元・釧路で再会した幼なじみたちが街の未来のため