◆大相撲初場所１４日目（２４日、東京・両国国技館）西序二段９９枚目・豪鬼神（式秀）が、西同１０１枚目・雷新（雷）を引き落とし、３勝４敗で今場所を終えた。最後は白星で締めたが、３場所連続の負け越しとなり、「今場所は自分の思い切った相撲が取れていなかった。稽古不足が一番大きい」と反省を込めた。場所前の昨年１２月は同じ出羽海一門の横綱・豊昇龍（立浪）の付け人として、２２日間の長丁場となった冬巡業に同