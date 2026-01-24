ドジャース・山本由伸投手（２７）が２４日、都内の「ＮＩＫＥＨＡＲＡＪＵＫＵ」でスペシャルトークショーを行い、集まった野球少女らの前で今季の目標などを明かした。昨季はワールドシリーズ（ＷＳ）でＭＶＰに輝き、日本、そしてロサンゼルスの英雄となった右腕。ここまでの人生を振り返り「まず高校生の時から振り返ると、プロ野球選手になりたいという目標があって、プロ野球選手になることができて、１軍で投げたいと