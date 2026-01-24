◆卓球◇全日本選手権第５日（２４日、東京体育館）女子シングルス準々決勝が行われ、２１歳の木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）は、昨年の世界選手権で混合ダブルス銀メダリストの大藤沙月（ミキハウス）との同学年対決を４―１で制し、２０２３年以来、３大会ぶりの４強入りを果たした。「いつもリードされてることが多いので点数はあまり気にしていない。普通にボール打ってるだけなので、いつも通り戦えた」と平常