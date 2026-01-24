ドジャース・山本由伸投手（２７）が２４日、都内の「ＮＩＫＥＨＡＲＡＪＵＫＵ」でスペシャルトークショーを行い、自身がＭＶＰに輝いた昨季のワールドシリーズ（ＷＳ）の“秘話”を披露した。ブルージェイズ相手に延長１８回の激闘となったＷＳ第３戦。第２戦で１０５球を投げて完投勝利していた山本はそれから中１日だったが、幻の延長１９回に備えてブルペンで投球練習を行っていた。ＭＣの杉谷拳士氏から当日の様子を