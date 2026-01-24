【モデルプレス＝2026/01/24】フリーアナウンサーの中村仁美が1月23日、自身のInstagramを更新。手作り弁当6選を公開し、話題を集めている。【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「食欲そそる」中2息子へのマンネリ弁当◆中村仁美、弁当写真コラージュ公開中村は「お弁当備忘録」とつづり、中学2年生の長男に作った弁当の写真6つをコラージュにして投稿。「焼きそば弁当」「ホテルのカレー＆義母ハムカツ弁当」「前夜のキムチチゲ弁当」