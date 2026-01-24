米ＭＬＢネットワークは２３日、ドジャースのＤ・ロバーツ監督の単独インタビューの模様をＳＮＳに掲載。ワールドシリーズＭＶＰに輝いた山本由伸投手について語った模様をポストした。山本は同シリーズ第２戦で９回完投勝利。延長１８回にもつれた第３戦ではブルペン待機を志願した。第６戦でも６回１失点で勝利投手となると、第７戦で中０日リリーフ登板。同シリーズで３勝を挙げ、ＭＶＰに選出された。インタビュアーから