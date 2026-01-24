Mrs. GREEN APPLEが、フェーズ3最初の新曲および、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期のオープニングテーマである「lulu.」の「MV Behind the Scenes」を公式YouTubeチャンネルで公開した。本映像では「輪廻転生」をテーマとして壮大なスケールで描かれた映像美の撮影の裏側を捕らえるのみならず、そのコンセプトがどのように構築されたものなのか、楽曲にまつわる全てをプロデュースする大森元貴（Vo,G）自身の言葉で知ることがで