電撃引退が決まったドイツ出身の５２歳の世界的名手、アンドレアシュ・シュタルケ騎手は１月２４日、日本でのマネジメントを行ってきた騎手マネジメント会社Ｒｉｓｙの公式Ｘ（旧ツイッター）を通じて、メッセージを発表した。「アンディから日本のファンの皆様へ」と題したメッセージには「２０２６年に日本でライセンスを取得することは叶いませんでしたが、振り返ってみると、本当に素晴らしい時間であり、忘れることので