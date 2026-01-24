警察によりますと、24日午前6時45分ごろ、佐賀県武雄市北方町志久の河川管理用通路で、原付バイクが前方を歩いていた66歳の男性に衝突する事故がありました。男性は病院に搬送されましたが意識不明の重体です。警察は、バイクを運転していた20代の男性から話を聞くなどして事故の原因を調べています。現場には街灯がなく、事故当時は霧が出ていて見通しが悪かったということです。