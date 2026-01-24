1月27日公示、2月8日投開票の衆議院選挙に向け、愛知県警は24日、選挙違反取締本部を設置しました。愛知県警の選挙違反取締本部は、県内45の警察署とあわせて約8500人態勢で発足し、愛知県警本部では選挙違反などを取り締まる捜査第二課に看板が掲げられました。愛知県警によりますと、前回の衆議選では検挙1件、警告17件がありましたが、今回は22日時点で、検挙と警告はないということです。衆議院選挙は27日に公示され、