強い冬型の気圧配置の影響で、県内は25日昼すぎにかけて北部の山沿いと中野飯山地域などを中心に大雪となる所がある予想です。大雪や路面の凍結による交通障害に警戒が必要です。強い冬型の気圧配置の影響で、県内は25日昼すぎにかけて北部の山沿いと中野飯山地域、上田地域の菅平周辺、木曽地域を中心に大雪になる所がある予想です。25日午前6時までの24時間に予想される降雪量はいずれも多い所で中野飯山地域60センチ、大北地域