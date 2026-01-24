23日のニューヨーク市場の円相場は急激に円高ドル安が進み、1ドル＝155円台をつけています。為替介入を巡る警戒感が高まる中、日銀に続いてFRB＝連邦準備制度理事会が介入の準備段階となる、市場参加者に事前に為替水準を尋ねる「レートチェック」を実施したとの見方が広がっています。23日のニューヨーク市場の円相場は1ドル＝158円台前半で推移していましたが、アメリカ東部時間午前11時過ぎと、その約1時間後にドル売り円買いが