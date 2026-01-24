■スピードスケートワールドカップ最終戦（日本時間23〜24日、ドイツ・インツェル）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催ミラノ・コルティナ五輪を約2週間後に控え、W杯最終戦が開幕。女子1500mでは郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）が1分53秒59で2位に入り、種目別で5季連続6度目の総合優勝を果たした。オランダのJ.ベーネ（26）が1分53秒34で優勝し、出場した全4レースを制覇した。