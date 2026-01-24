新潟市動物ふれあいセンターは、飼育していたカピバラの「ゆうじろう」が24日早朝に老衰により死んだと発表しました。ゆうじろうは12歳のオスで、人間でいうと90歳程でした。毎年、冬至に合わせてゆず湯に浸かるゆうじろうの姿は、冬の風物詩として多くの人に愛されていました。動物ふれあいセンターによりますと、ゆうじろうは23日に体調が悪化したものの、エサは食べていたということです。しかし、24日の早朝に死ん