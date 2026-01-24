Hana Hopeの新曲「blue hour」が、4月クールのTVアニメ『淡島百景』のオープニングテーマに決定。4月8日にデジタルシングルとしてリリースされる。 （関連：【映像あり】Hana Hopeの新曲「blue hour」がOPテーマ、アニメ『淡島百景』第2弾PV） TVアニメ『淡島百景』は志村貴子の同名漫画が原作。淡島歌劇学校を舞台にさまざまな少女たちの思いが、視点を変え交錯しながらゆるやかに繋がってい