日本航空（JAL）の超豪華個室のファーストクラスをはじめとした、革新的な客室設備が特徴のA350-1000型機は、デビューから2年が経った今でも、高い注目を集めていることは言うまでもないだろう。筆者は、このA350-1000型機のファーストクラス・ビジネスクラス・プレミアムエコノミークラス・エコノミークラスの全4クラスに搭乗した。今回はそれぞれの座席クラスを振り返りながら、一番"コスパ"の良い座席クラスを独断で決めてみた