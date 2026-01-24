毎月、各特集の取材に明け暮れる「おとなの週末」ライターたち。その日常をご紹介します！今回は、井島加恵編。1月号（12月発売）の取材を行っていた11月は、別媒体でも手土産やお取り寄せ特集が続いてリサーチが少なく、欲望のままに食べた1ヶ月。久々の焼肉がおいしくて、肉気分がじわじわ上昇中。まだまだ魚より肉、甘いものはいくらでも丈夫な胃袋に感謝！×日：東京駅手土産特集の打ち合わせで、編集の戎氏と『恋とスパイス新