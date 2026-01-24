敗北し、落胆する韓国イレブン(C)Getty Images絶望的な敗北だ。現地時間1月23日にサウジアラビアのジッダで行われた「AFC U23アジアカップ」の3位決定戦で、U-23ベトナム代表と対戦したU-23韓国代表は、2-2でもつれ込んだPK戦（6-7）の末に敗戦。3大会連続で3位以上の結果を残せずに終わった。【動画】佐藤龍之介のCKから最後は小泉佳絃！韓国を下した値千金の決勝ゴールを見る20日に行われた日本戦でも0-1で敗れ、「無気力」