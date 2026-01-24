街頭演説に集まった人たち＝24日午前、東京都立川市衆院解散翌日の24日、与野党幹部は街頭演説や会合を通じて、第51回衆院選（27日公示、2月8日投開票）に向けた支持を呼びかけ、舌戦を本格化させた。真冬に当たる2月投開票の日程は1990年以来、36年ぶり。高市早苗首相（自民党総裁）は、自民と日本維新の会の与党で衆院議席の過半数（233）を勝敗ラインに設定。立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は「生活者ファ