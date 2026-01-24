衆議院がきのう解散し、各党は来月8日投開票の衆議院選挙に向け、事実上の選挙戦に入りました。午後には、党首討論もおこなわれる予定です。衆議院はきのう解散され、今月27日公示・来月8日投開票の日程で総選挙がおこなわれることになりました。連立の枠組みが変わり新党も結成されるなど、政界再編の動きも見られるなか、今回の選挙戦では、▼消費税の減税を含む物価高対策や▼社会保障改革、▼外交・安全保障政策などが主な争点