お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓（50）が24日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。子育てについて語った。この日はお笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明と石川県金沢市を旅行。海鮮丼に舌鼓を打ちながら話題は子育てに。鈴木は21歳の長男と14歳の次男がいる。「うちは男の子2人だからあんまり奥さんの言うこと聞かない」とし、「奥さんのことなめてるなって思ったら、奥さんが“