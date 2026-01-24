また記録を塗り替えた。２４日の中山４Ｒ（ダート）で、柴田善臣騎手（５９）＝美浦・フリーが６番人気のテイクオンミー（牡３歳、美浦・水野）に騎乗して勝利。自身の持つＪＲＡ最年長勝利記録を５９歳５カ月２６日に更新した。鮮やかな逃げ切り勝ちだった。序盤から先頭に立つと、最後の直線で１番人気のウインビギニングに内から迫られるも、粘ってパートナーを勝利に導いた。鞍上は「中間も順調に来ていて、少しずつ力強く