【漫画】本編を読む『おもいこみのノラ』（蒔/KADOKAWA）は、好きな人を前にして胸が高鳴る瞬間や、その人が知らない誰かと一緒にいるところを見て勝手に落ち込んでしまう時間など、恋をしたときに抱く複雑な気持ちを丁寧に描いた作品だ。折れた耳がチャームポイントの女の子・ノラは、誰からも一目を置かれるモテ男子・アルを好きになってしまう。好きな人は遠くにいてもすぐわかる。でも好きな人の好きなタイプはさっぱりわか