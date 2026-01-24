ブラムハウス史上No.1大ヒットを記録した映画『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』（2024）の続編『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2』が、2026年1月23日（金）に劇場公開を迎えた。 原作は2014年に誕生した同名の大ヒットホラーゲーム。“プレイヤーは夜間警備員として、監視カメラ越しにアニマトロニクスの侵入を阻止する”というシンプルな操作性と恐怖演出で人気を博し、10作以