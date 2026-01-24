凶悪犯罪が増加した近未来、司法はAIによって支配された──。 『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』『ジュラシック・ワールド』シリーズのクリス・プラット主演、リアルタイムリミット型アクションスリラー映画『MERCY／マーシーAI裁判』が2026年1月23日（金）より日米同時公開された。 本作でプラットが演じるのは敏腕刑事のレイヴン。ある日、目を覚ますと、彼は妻殺しの容