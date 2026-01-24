「僕を溶かしてくれ」 2025年12月24日に、日本で待望の1stアルバム「Assemble」をリリースしたチ・チャンウク。同日には、恒例となった自身3度目の来日クリスマスファンミーティング「2025 チ・チャンウク Japan Fan Meeting 〜Winter With W(ユー)〜」も開催され、会場を埋め尽くしたファンを熱狂させたばかり。2026年には今田美桜とW主演を務める日韓共同プロジェクトの"農業ロマコメ"「メリーベリーラブ(仮題)」や、2004年