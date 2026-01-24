将棋の藤井聡太六冠が5連覇を目指す王将戦の第2局が京都で始まりました。 【写真を見る】藤井六冠タイに戻せるか王将戦第２局が京都・伏見稲荷で始まる 王将戦は先に4勝した方がタイトルを獲得しますが第1局はそれぞれ持ち時間を使い切る激戦の末挑戦者の永瀬拓矢九段が勝ち、藤井六冠は王将戦で初の黒星スタートとなりました。決着は、25日夜の見込みです。