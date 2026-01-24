前田健博士が手にするのは、沖縄最大級のハゼ「オウギハゼ」＝2019年11月、沖縄県恩納村のOISTマリン・サイエンス・ステーション。右上の写真は、最小クラスの「ミツボシゴマハゼ」（体長約1センチ）＝2008年8月沖縄県沖縄島、前田氏提供 美ら島の国境なき科学者たち質の高い論文の割合で東京大を超え、世界9位となった沖縄科学技術大学院大学（OIST）。そこに集う世界各国の科学者たちは異能の人ばかり。そんな彼らを