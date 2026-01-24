米国防総省は23日、最新の国家防衛戦略（National Defense Strategy）を公表し、朝鮮半島の安全保障に関する基本方針を見直した。戦略文書では、北朝鮮に対する抑止責任について「より限定的な米国の支援の下でも、韓国が主要な責任を果たせる」と明記し、従来の米主導型から米韓間の役割分担の見直し、ないしは米国の役割縮小を示唆した。米国は現在、約28,500人の米軍を韓国に駐留させているが、文書は韓国側の防衛力強化を背景