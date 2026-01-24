◆卓球◇全日本選手権第５日（２４日、東京体育館）女子シングルス準々決勝が行われ、昨年の世界選手権で混合ダブルス銀メダリストの２１歳、大藤沙月（ミキハウス）は、同い年の木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）に１―４で敗北し、２年連続４強入りとはならなかった。「悔しいです。相手の方が色んなことをやっていて、自分は硬くなりすぎていた」と振り返った。ともに２８年ロサンゼルス五輪を目指す同世代対決。