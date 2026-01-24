Venue101「紅白振り返りSPECIAL」 １月24日23時から放送のNHK「Venue101」は、紅白振り返りSPECIALを放送。そのみどころが公開された。毎週土曜23時、NHK101スタジオから生放送でお届けしている音楽番組「Venue101」。「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストが、楽しく・熱くライブを届けている。1月24日の生放送は「紅白振り返り SPECIAL」と題して、「第76回N