高知県内は1月24日の夕方にかけて山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となるところがある見込みで、気象台では注意を呼び掛けています。高知地方気象台によりますと、四国地方の上空約5500メートルにはマイナス30度以下の強い寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。県内はけさも冷え込み最低気温は本山で氷点下3.7度、南国市後免などで氷点下3.2度となりました。また午前6時現在、津野町高野で1センチの積