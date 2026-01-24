愛知県東海市の陶芸家・加藤真美さんの展示会が、名古屋で開かれています。会場には、国内外のコンクールで数多くの受賞歴を持つ加藤さんの作品およそ80点が展示され、霧のような細やかな粒子が光る釉薬が作品に使われているのが特徴です。また、見る角度によって表情の違いを楽しめる花入れも展示されています。「加藤真美陶展」は、名古屋市東区のギャラリー碗で2月15日まで開かれています。