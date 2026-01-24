日本で『ブルドッグ』を買いました英国に住むリチャード・リーブさんが『ホンダ・シティ・ターボII』に興味を持ったきっかけは、ある原動機付自転車だった。そう、折りたたみ可能な50ccの『モトコンポ』だ。目的地で自由に移動する手段として、シティに積み込めるように設計されている。【画像】四角く背の高い秀逸ボディ、今では希少車に【初代ホンダ・シティを詳しく見る】全47枚1981年に発売されたシティは驚くほどコンパクト